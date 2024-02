Pubblicità

Massimiliano Allegri non vuole vedere una Juventus passiva contro il Verona e si aspetta una reazione dopo aver fatto un punto in tre partite, chiaramente non un bel momento per i bianconeri.

10:31

17 Feb 2024

