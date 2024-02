Allegri incontra i tecnici delle giovanili della Vecchia Signora Juventinantus – La GALLERY

Questa mattina, Massimiliano Allegri ha incontrato a Vinovo i tecnici delle giovanili bianconere

Massimiliano Allegri, questa mattina, ha incontrato a Vinovo i tecnici che si occupano dei ragazzi e delle ragazze della Juventus. Il comunicato ufficiale del percorso formativo “Juventus Stadium“

(CLICCA QUI PER VEDERE LA GALLERY DELL’INCONTRO)

The post Allegri incontra i tecnici delle giovanili della Juventus – La GALLERY appeared first on Juventus News 24.