Allegri, il retroscena: si aspettava il VSsorpasso. E ora punta un nuovo obiettivo

Allegri, il retroscena: il tecnico si aspettava un nuovo controsorpasso da parte dell’Inter. E ora ha un altro obiettivo

Come svelato da Tuttosport, Massimiliano Allegri si aspettava che l’Inter non si fermasse a Firenze, come è infatti poi successo con il nuovo controsorpasso al primo posto. Del resto, Max ha sempre detto alla sua Juve di fare la corsa solo su sè stessa, come non è accaduto con l’Empoli.

E ora, contando anche sulle fatiche europee dei nerazzurri, in casa bianconera potrebbero cullare l’idea di portare la squadra di Inzaghi a giocarsi tutto allo spareggio. Non un sogno, quanto più una possibilità concreta vista la vicinanza tra i due club.

