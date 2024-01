Allegri ha un obbiettivo: arrivare a quota 1000

Massimiliano Allegri sta raccogliendo record su record grazie all’andamento straordinario che sta avendo la sua Juve

La Juve di Massimiliano Allegri sta macinando punti su punti e in solo due occasioni i bianconeri avevano fatto meglio. Ad oggi la squadra ha 52 punti, nel 2018/2019, alla 21ª giornata, i punti erano 59 mentre nel 2017/2018 erano 53. Adesso il tecnico livornese vuole raggiungere altri traguardi incredibili.

Infatti, come rivelato dal Corriere dello Sport, in caso di vittoria contro l’Empoli, Allegri raggiungerebbe la quota di 1000 punti in carriera raccolti in 492 partite.

