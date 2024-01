Allegri ha offerte dall’Italia e dall’estero: o rinnova con la Vecchia Signora Juventina o rischia l’addio

Allegri ha offerte dall’Italia e dall’estero: o rinnova con la Juve o rischia l’addio. La situazione dell’allenatore secondo Venerato

Allegri nel 2025 andrà in scadenza di contratto con la Juve e in base a quanto riferito da Venerato alla Rai non ha intenzione di iniziare la prossima stagione in questa situazione.

Il club vorrebbe andare avanti con lui e trovare un accordo per prolungare. Se così non sarà, allora resta possibile l’ipotesi di un divorzio consensuale. Dal canto suo Allegri avrebbe tantissime offerte dall’Italia e dall’estero e quindi la Juve dovrà prendere atto anche delle valutazioni che farà l’allenatore sul suo futuro.

