Allegri gode: non aveva mai fatto così bene dal suo ritorno alla Vecchia Signora Juventina

Allegri gode: non aveva mai fatto così bene dal suo ritorno alla Juve. Il dato dopo la vittoria contro il Frosinone

Allegri ha diversi motivi per cui essere felice della vittoria ottenuta contro il Frosinone per 1-2, a partire dai gol di Yildiz e Vlahovic, ma non solo.

Con i 40 punti conquistati in 17 giornate, infatti, l’allenatore ha già conquistato più punti rispetto a quanto aveva fatto dal suo ritorno alla Juve nel girone d’andata: 37 lo scorso anno e appena 28 in quella precedente.

The post Allegri gode: non aveva mai fatto così bene dal suo ritorno alla Juve appeared first on Juventus News 24.