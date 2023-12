Allegri frena sullo scudetto: «+1 sull’Fc Internazionale? Il campionato è lungo»

Il tecnico della Juve Massimiliano Allegri ha parlato dopo la vittoria per 1-2 conquistata col Monza nella 14^ di serie A

Massimiliano Allegri parla così a DAZN sul sorpasso sull’Inter in classifica di Serie A, dopo la vittoria conquistata dalla sua Juve sul campo del Monza.

LE PAROLE- «È un gruppo che sta facendo cose importanti. Non bisogna fermarci, anzi continuare a lavorare e migliorarci per rimanere quanto più possibile attaccati alla testa della classifica. Il +1 sull’Inter? Vincendo finivamo davanti a tutti, però noi ora abbiamo aumentato sulla quinta in classifica. Vedremo cosa faranno le altre squadre ma sono tre punti importanti in trasferta, non dimentichiamo che in sei giornate avevamo quattro partite in trasferta e due in casa con Napoli e Roma. Può rientrare il Napoli in corsa scudetto? Può rientrare il Napoli ma può rientrare il Milan, assolutamente. Il campionato è lungo, basta un filotto di vittorie per tornare sotto. Bisogna fare un filotto, questi ragazzi vanno aiutati e supportati. Abbiamo un obiettivo, che è quello di giocare la Champions League il prossimo anno».

