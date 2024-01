Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri si è arrabbiato con la difesa nel secondo tempo di Salernitana Juve. Il motivo

Allegri in panchina sta spiegando come organizzare la difesa nelle ripartenze della Salernitana. Il tecnico bianocnero si è anche arrabbiato con Danilo per il tiro di Bradaric

