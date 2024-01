Allegri e Milik fanno felici la Vecchia Signora Juventina: «Hanno reso la serata perfetta ancora più speciale»

Allegri e Milik fanno felici la Juve: «Hanno reso la serata perfetta ancora più speciale». La dedica del club ai due protagonisti

Allegri e Milik sono stati i grandi protagonisti della vittoria della Juve col Frosinone in Coppa Italia. A loro il club ha dedicato un approfondimento particolare dal proprio sito.

ALLEGRI E MILIK – Giovedì 11 gennaio 2024 la Juventus ha superato 4-0 il Frosinone in Coppa Italia e si è aggiudicata il pass per la semifinale dove affronterà la Lazio in una doppia sfida di andata e ritorno. Quella dell’Allianz Stadium è stata un’altra serata perfetta, resa ancora più speciale dalle 400 panchine in bianconere raggiunte – e festeggiate – da Massimiliano Allegri e dalla tripletta di Arkadiusz Milik.

L’attaccante polacco è stato uno dei grandi protagonisti della partita contro i ciociari e le sue reti sarebbero state addirittura quattro se l’ultima segnata non fosse stata (giustamente) annullata per fuorigioco. In ogni caso, però, il pallone Arek se lo è portato a casa, ovviamente anche con le firme dai suoi compagni

The post Allegri e Milik fanno felici la Juve: «Hanno reso la serata perfetta ancora più speciale» appeared first on Juventus News 24.