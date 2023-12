Allegri chiede più attenzione alla difesa: «Non ha digerito “la rete” preso col Genoa»

Allegri chiede più attenzione alla difesa: «Non ha digerito il gol preso col Genoa». Il retroscena alla vigilia di Frosinone Juve

Allegri col Frosinone vuole i 3 punti, più gol ma anche più attenzione da parte della sua difesa.

Come svelato dal giornalista Paolo Aghemo a Sky Sport 24, infatti, l’allenatore della Juve non ha ancora digerito il gol preso una settimana fa dal Genoa, segnato da Gudmundsson su assist di Ekuban, che ha bloccato i bianconeri sul pareggio per 1-1 a Marassi rallentando la corsa sull’Inter.

