Allegri a quota 997 punti in Serie A: vuole il record e il +4 sull’Fc Internazionale

Allegri a quota 997 punti in Serie A: vuole il record e il +4 sull’Inter. L’allenatore della Juve deve prima battere l’Empoli

Allegri è a quota 997 punti conquistati in carriera in Serie A e punta a raggiungere i 1000 già oggi.

Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore della Juve ha un doppio obiettivo per la partita con l’Empoli dopo i 300 successi in campionato: vincere per ottenere il record del campionato (da quando è a girone unico) tra gli allenatori e portarsi a +4 sull’Inter almeno per una notte.

The post Allegri a quota 997 punti in Serie A: vuole il record e il +4 sull’Inter appeared first on Juventus News 24.