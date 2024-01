Allarme Mister Inzaghi, un TITOLARE è in ritardo di condizione

Mancano pochi allenamenti prima dell’incontro in programma domenica sera tra Inter e Fiorentina. La formazione nerazzurra è chiamata ad una trasferta complicata contro una squadra forte e piena di motivazioni, reduce dalla brutta sconfitta in Supercoppa Italiana contro il Napoli.

Un impegno a cui Simone Inzaghi spera di poter arrivare al meglio delle proprie possibilità, dopo il tour de force in Arabia Saudita che ha messo a dura prova la tenuta dei suoi ragazzi. In attesa di recuperare il miglior Bastoni, Inzaghi dovrà fare a meno dal primo minuto di un altro titolarissimo come Denzel Dumfries.

Come scritto da Tuttosport questa mattina, l’olandese ha evidenziato un ritardo di condizione dettato dall’infortunio muscolare dello scorso dicembre. L’esterno, tornato titolare contro il Verona per un’ora di gioco, ha mostrato grandi lacune sotto l’aspetto fisico. Per questa ragione Inzaghi punterà ancora una volta su Darmian per la corsia di destra, in attesa che Dumfries si rimetta al pari dei compagni per tornare ad essere un fattore di questa Inter.