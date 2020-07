Alla Camera si parla di Cannabis e Manifesto Collettivo nell’intervento sul DL Rilancio

Finalmente il tema del Manifesto Collettivo viene rilanciato anche nelle Aule Parlamentari e non solo nelle piazze e nelle (sempre più coese) richieste della società civile; l’intervento ottimo del Deputato 5 Stelle Michele Sodano, sviluppato in collaborazione con diversi Attivisti (Marco Canapese, Valeficen, Lisa e Stefano di FreeWeed) ha tracciato una importante linea di insieme tra tutte le tematiche relative alla cannabis, finendo per incardinarle in toto nella proposta di legge collettiva, già depositata al Senato e pronta per una discussione ed approvazione.

Di questi interventi ha bisogno il paese, di reali passi avanti compiuti nell’interesse generale e non solo soggettivo, basati sulla scienza e sulla politica intesa come polis, come collettività sociale.

Ora però serve non lasciare cadere nel vuoto l’importante appello alle forze di maggioranza espresso dal Deputato al fine di arrivare ad una intesa politica partitica parlamentare che discuta sulla base della proposta sociale del Manifesto una nuova legge necessaria al nostro Paese.

Di seguito l’intervento del Deputato Michele Sodano (5 Stelle) alla Camera sul DL Rilancio Italia: