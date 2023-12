Alguacil in conferenza: «Primo posto storico, abbiamo avuto una grande notte»

Inter Real Sociedad, le parole di Alguacil in conferenza stampa nel post match di Champions League

Imanol Alguacil ha parlato cosi in conferenza stampa nel post gara di Inter Real Sociedad:

PRIMO POSTO- «Sì, è storico. In conferenza stampa mi hanno chiesto quello che era successo l’ultima volta che abbiamo affrontato l’Inter… Abbiamo avuto una grande notte. E’ un piacere essere l’allenatore di questi ragazzi. Siamo riusciti a lottare in questo stadio pazzesco con carattere contro una grande Inte, allenata da un grande allenatore»

CHIAVE PER VINCERE IL GIRONE- «Idee chiare dei giocatori, poi bisogna saperle portate in uno stadio così speciale. Un allenatore non è niente senza i suoi giocatori. Io posso soltanto ringraziarli, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Ce ne renderemo conto tra qualche anno»

SENSAZIONI POST GARA– «Lo ripeto ancora: un orgoglio assurdo, non riesco a dire altro. L’Inter è stata finalista di Champions l’anno scorso, mi sa che non ci rendiamo conto del valore di questa partita. Soprattutto per il modo in cui siamo riusciti a ottenere questi risultati. Eravamo già qualificati, volevamo vincere, siamo felici anche del pari»

ZUBELDIA- «Ho avuto il dubbio fino al riscaldamento pre-partita, non vi ho presi in giro. Stamattina non era chiaro avrebbe giocato, ma dopo avergli parlato abbiamo deciso di provarci. Ha fatto uno sforzo titanico per aiutare i compagni»

TAPPA CARRIERA- «Non lo so, lo capirò più avanti. Adesso è facile di parlare di questa Real, ma io sono fiero di questa squadra anche quando affronta le partite di Coppa del Re così»

PROSSIMI OBIETTIVI– «Io sono felice, non è che adesso siamo diventati bravissimi. La squadra non pensa all’avversario, ma pensa a giocare sempre il suo calcio. Non importa contro chi sta giocando, questo è importante per noi»

AFFRONTARE L’INTER- «Noi affrontiamo gara dopo gara, ciò che ci ha portato qua è giocare tutte le gare come finali. Ora stiamo pensando alla prossima. Questa sfida era complicata, l’essere arrivati primi è qualcosa di grande»

PALLEGGIO- «Sì, ovviamente questo non è un segreto, lo fanno tutte le squadre»

