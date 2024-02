Alexis Sanchez si sfoga sui #social post Fc Internazionale-US Lecce: commento liberatorio – NEWS

26 Feb 2024, 00:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Alexis Maravilla Sanchez si sfoga sui social network, messaggio liberatorio di soddisfazione dopo il match di Serie A Lecce-Internazionale, ecco il post

Finalmente una partita giocata per intero. Questo, riassunto, è il commento che ha fatto Alexis Maravilla Sanchez dopo la vittoria dei leoni nerazzurri in Lecce-Internazionale. Il talento dei meneghini ha espresso tutta la sua soddisfazione proprio per aver disputato tutti i novanta minuti dell’ultimo incontro di Serie A. Ecco il messaggio liberatorio sul proprio profilo Instagram, tantissime risposte (da utenti cileni e non) per lui sotto la foto in questione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maravilla Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

ALEXIS SANCHEZ – «Happy to play the whole game again after a long time …. Finally. Internazionale TOGETHER».

(Felice di aver rigiocato tutta la partita dopo tanto tempo…. Finalmente. Internazionale insieme, ndr).

L’articolo Alexis Maravilla Sanchez si sfoga sui social post Internazionale-Lecce: commento liberatorio – FOTO proviene da Internazionale News 24.