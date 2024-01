Alex Sandro via dalla Vecchia Signora Juventina a fine stagione: ha già richieste in Brasile e Turchia

Alex Sandro via dalla Juve a fine stagione: ha già richieste in Brasile e Turchia. Alcuni club si sono informati

Alex Sandro e la Juve sono destinati a dirsi addio a fine stagione perché il club non ha intenzione di rinnovargli il contratto che scadrà proprio a giugno. Il brasiliano, comunque, ha già attirato l’interesse di alcuni club.

In base a quanto reso noto da Nicolò Schira via Twitter, in Brasile e Turchia qualcuno si è mosso per chiedere informazioni sull’ingaggio di Alex Sandro a parametro zero.

