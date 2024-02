Alex Sandro via dalla Signora Juve: non ci sarà rinnovo per lui. La decisione

Alex Sandro via dalla Juve: nessun rinnovo per il difensore brasiliano, la decisione del club bianconero in merito. Ultime

Come specificato anche da Sportmediaset, la Juve al termine di questa stagione saluterà ufficialmente Alex Sandro, al quale non verrà proposto il rinnovo di contratto.

Pubblicità

Il brasiliano lascerà quindi Torino dopo 9 anni e oltre 300 presenze, dopo che nella passata annata era scattato il prolungamento automatico dopo il raggiungimento di determinate condizioni.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Alex Sandro via dalla Juve: non ci sarà rinnovo per lui. La decisione appeared first on Juventus News 24.