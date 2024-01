Alex Sandro Vecchia Signora Juventina, dal Brasile: tentativo del Flamengo già a gennaio! I dettagli

Alex Sandro Juve, dal Brasile: tentativo del Flamengo già a gennaio! I dettagli sul futuro del difensore in scadenza a giugno

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, riportate dal portale Bolavip, il Flamengo potrebbe fare un tentativo per Alex Sandro già a gennaio.

Il club brasiliano è a caccia di rinforzi e potrebbe anticipare l’arrivo del difensore. Come noto, il brasiliano è in scadenza a giugno e, salvo sorprese, non rinnoverà con la Juve.

