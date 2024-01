Alex Sandro titolare al posto di Danilo? Questa mattina Allegri deciderà. Il capitano è diffidato e quindi a rischio per Inter Juve

Questa mattina Allegri deciderà se far giocare o meno titolare Alex Sandro al posto di Danilo in Juve Empoli, match in programma oggi allo Stadium dalle 18.00.Il capitano, infatti, è diffidato e quindi a rischio squalifica per lo scontro diretto con l’Inter della settimana prossima.

Come sottolineato da Tuttosport, però, se in passato Allegri non dava mai peso a problemi di questo tipo, stavolta in conferenza ha ammesso il suo dubbio tra Alex Sandro e Danilo proprio perché il leader bianconero è diffidato. Un messaggio chiaro in chiave scudetto…

