Alex Sandro Silva soldatino di Mister Max Allegri: pronto a diventare il più utilizzato di sempre da Max in Napoli #Juve

09:47, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Alex Sandro Silva vicino a uno storico record, che dimostra il suo legame indissolubile con Massimiliano Mister Max Allegri: la statistica

Come riferito da La Stampa, Alex Sandro Silva si appresta a scrivere una nuova pagina della sua avventura alla Juve, che nonostante un rapporto tumultuoso è arrivata all’ennesima stagione con il brasiliano ancora protagonista in campo.

E, se dovesse scendere dal primo anche contro il Napoli domenica, l’ex Porto diventerebbe il giocatore più utilizzato di sempre da Mister Max Allegri con 247 presenze, al pari di quel Leonardo Bonucci. Un altro fedelissimo di Max con cui, però, il rapporto è sempre stato un susseguirsi di alti e bassi.

