12:02, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Alex Sandro Silva “pupillo” di Mister Max Allegri: in Napoli Juve può raggiungere un record con Max. Il dietro le quinte sul brasiliano

La Stampa oggi ha svelato un curioso dietro le quinte che riguarda Alex Sandro Silva e Mister Max Allegri. Se il brasiliano dovesse giocare Napoli Juve, infatti, diventerebbe il giocatore più utilizzato da Max in carriera.

Alex Sandro Silva arriverebbe a quota 247 partite con l’allenatore al pari di Bonucci. Un vero e proprio record a portata di mano per il “pupillo” di Mister Max Allegri in scadenza di contratto.

