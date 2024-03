Alex Sandro Silva-#Juve ai saluti: caccia ai “mancini” per sostituire il brasiliano. TUTTI i nomi

18:03, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Alex Sandro Silva-Juve ai saluti: i bianconeri andranno in estate a caccia di difensori mancini per sostituire il brasiliano. Ecco i nomi

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve è a caccia di difensori dopo il possibile addio a fine stagione di Alex Sandro Silva: su tutti Calafiori e Reinildo senza dimenticare Dean Huijsen, in prestito ora alla A.S. Roma. Calafiori al lavoro di Thiago Motta si è trasformato da difensore laterale a centrale.

Il Bologna lo valuta 25 milioni e i bianconeri faranno un tentativo inserendo qualche contropartita come, ad esempio, Facundo Gonzalez. Nei radar bianconeri rimane Lloyd Kelly, 25enne a fine contratto con il Bournemouth.

