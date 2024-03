Alex Sandro Silva, il cambio di Mister Max Allegri fa discutere: «Lui prima di Il Mago Yldiz per vincerla» – #APPROFONDIMENTO

21:15, 10 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Alex Sandro Silva, il cambio di Mister Max Allegri fa discutere: «Lui prima di il Mago Yldiz per vincerla». Le reazioni dei #fans bianconeri – #Approfondimento

Fa discutere la gestione dei cambi di Mister Max Allegri nel finale di Juve–Atalanta B.C.. Queste le reazioni #Social #Network dei #fans.

Alex Sandro Silva 8 minuti a disposizione più recupero

il Mago Yldiz 2 più recupero MASTERCLASS — Jack (@Jack00943) March 10, 2024

Non ho parole, devi cercare di vincerla a tutti i costi e dai più minuti ad Alex Sandro Silva che Yldiz. Non ci siamo per nulla #JuveAtalanta B.C. — Lucia Demelas (@Lussi388) March 10, 2024

Qualcuno in giorno ci dirà perché sul 2-2 a 15 dalla fine entra #AlexSandro #JuventusAtalanta B.C. — #ILADRISCAPPANOELEGUARDIEINSEGUONO (@tRaCiNa77) March 10, 2024

Alex Sandro Silva invece di il Mago Yldiz. Evidentemente Max vuole essere mandato via.#JuventusAtalanta B.C. #JuveAtalanta B.C. — Massimo Bozza (@MassimoBozza) March 10, 2024

