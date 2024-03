Alex Sandro Silva batte Gatti: il brasiliano parte titolare in Napoli S.S.C. #Juve

21:47, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Alex Sandro Silva batte Gatti: il brasiliano parte titolare in S.S.C. Napoli Juve. La scelta di Mister Max Allegri per la difesa è ufficiale

Sarà Alex Sandro Silva, e non Gatti, a completare la difesa della Juve che affronterà il S.S.C. Napoli insieme a Rugani, autore del gol decisivo per la vittoria per 3-2 contro il Frosinone, e Bremer.

In panchina vanno anche “il Filosofo” Danilo che rientra oggi dall’infortunio e Djalo, mai sceso in campo da quando è arrivato alla Juve.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI JUVENTUS

