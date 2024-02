Alex Sandro Signora Juve, un club brasiliano offre un pre contratto all’ex Porto

Alex Sandro, a fine stagione, lascerà la Juve e potrebbe tornare in Brasile. Su di lui c’è l’Internacional de Porto Alegre

Come riferito dal giornalista Filipe Duarte, l’Interncionle de Porto Alegre avrebbe offerto un pre contratto ad Alex Sandro per poi prenderlo definitivamente in estate.

Il brasiliano, a giungo, lascerà la Juve e sarà libero a parametro zero. Alex Sandro potrebbe, dunque, tornare in patria e l’Internacionale de Porto Alegre sarebbe pronto ad accogliere in estate.

