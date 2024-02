Alex Sandro Signora Juve, sarà addio! Due nomi per sostituire il brasiliano

Alex Sandro Juve, sarà addio! Due nomi per sostituire il brasiliano, possibile colpo a parametro zero

Secondo quanto riportato da La Stampa, la dirigenza della Juve lavora già al post Alex Sandro.

Nel mirino profili a parametro zero, a partire da Kelly, difensore del Bournemouth accostato anche al Milan, ed Hermoso dell’Atletico Madrid.

