Alex Sandro Signora Juve, presa la decisione definitiva sul futuro del brasiliano 

Alex Sandro, a fine stagione, lascerà la Juventus dopo 9 stagioni. Il club bianconero non è intenzionato a rinnovare il contratto del brasiliano

Come rivelato da Tmw, la Juve non ha avviato e non avvierà una trattativa per il rinnovo di contratto di Alex Sandro.

Il brasiliano, a fine stagione, lascerà il club bianconero dopo 9 stagioni. La Juventus aveva acquistato Alex Sandro, nell’estate del 2015, dal Porto e lo aveva pagato circa 26 milioni.

