Alex Sandro Signora Juve, Giuntoli valuta due alternative

La Juve avrebbe messo nel mirino Mario Hermoso Lloyd Kelly per sostituire Alex Sandro che lascerà Torino a parametro zero

Come rivelato da Calciomercato.com, la Juve starebbe sondando il mercato dei giocatori a parametro zero per sostituire Alex Sandro che va in scadenza a giugno e non rinnoverà con i bianconeri.

Sembra che la Vecchia Signora stia considerando con particolare attenzione Mario Hermoso, difensore spagnolo dell’Atletico Madrid, e Lloyd Kelly, difensore inglese del Bournemouth. Entrambi sono in lizza per sostituire il terzino brasiliano.

