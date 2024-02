Alex Sandro Signora Juve: a fine stagione l’addio, ma prima il record di Nedved nel mirino. Vuole finire così

Alex Sandro Juve, a fine stagione l’addio del brasiliano al club bianconero, ma prima c’è il record di Nedved nel mirino

Stando a quanto spiega il Corriere dello Sport, Alex Sandro è pronto a salutare la Juve, ma vuole farlo prima regalandosi un’altra grande gioia. Lunedì sera, giocando contro l’Udinese, arriverà a quota 320 presenze, eguagliando così il numero di Trezeguet.

Nel mirino le 327 di Nedved, primo straniero per apparizioni con la casacca bianconera. Il brasiliano dirà addio a fine stagione, ma prima vuole raggiungere un nuovo traguardo.

