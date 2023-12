Alex Sandro lascia la Vecchia Signora Juventina a giugno: due candidati per sostituirlo

Alex Sandro lascia la Juve a giugno: due candidati per sostituirlo. La dirigenti valuta questi profili per succedere al brasiliano

Come riferisce La Gazzetta dello Sport Alex Sandro sarà salutato dalla Juventus a giugno, a scadenza di contratto.

Per sostituirlo è sempre viva la pista Tiago Djalò (a gennaio o a giugno in scadenza) ma c’è la concorrenza fortissima dell’Inter. L’alternativa si chiama Lloyd Kelly. Il 25enne inglese è mancino e non rinnoverà il contratto in scadenza a fine stagione con il Bournemouth. Kelly lascerà così a zero e tra le possibili destinazioni c’è anche quella bianconera.

