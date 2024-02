Alex Sandro in dubbio per Signora Juve Frosinone: oggi gli esami. Cosa filtra

Alex Sandro in dubbio per Juve Frosinone di domenica: oggi esami strumentali per il brasiliano. Ecco cosa filtra

Tanti dubbi sulla presenza di Alex Sandro nel match tra Juve e Frosinone in programma domenica alle 12.30 allo Stadium. Il brasiliano si è fermato per un piccolo fastidio che, nella serata di ieri, dava ancora qualche noia.

Oggi esami strumentali per lui, le cui condizioni verranno monitorate ora dopo ora, ma è probabile un forfait per la prossima sfida. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

