Alex Sandro eguaglia Trezeguet: traguardo speciale per il brasiliano in Signora Juve-Udinese

Alex Sandro eguaglia Trezeguet: traguardo speciale per il brasiliano in Juve-Udinese, il difensore torna titolare

Alex Sandro torna titolare contro l’Udinese, sarà il brasiliano a prendere il posto della squalificato Danilo. Traguardo speciale per il difensore della Juve.

Questa sera, infatti, eguaglierà Trezeguet tagliando le 320 presenze con la maglia bianconera. Solo Pavel Nedved, primo a quota 327, è lo straniero con più presenze.

