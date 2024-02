Alex Sandro da 4 in pagella: «Assist per Lautaro Giannetti». Le pagelle dei quotidiani per il brasiliano

Alex Sandro in caduta libera in casa Juve. Il brasiliano, tornato titolare al posto dello squalificato Danilo, tradisce ancora Allegri: ecco la pagella di Tuttosport.

TUTTOSPORT – «Il pasticcio da cui germoglia il gol dell’Udinese è (ancora una volta…) farina del suo sacco: avrebbe potuto celebrare la presenza numero 420, che lo issa come secondo straniero più presente di sempre nel club al pari di Trezeguet, con una rete per rinverdire i fasti del bomber francese. Sceglie invece la via dell’assist: sì, ma per Giannetti».

