Alex Sandro batte Rugani: gioca al posto di Danilo in Signora Juve Udinese

Alex Sandro batte Rugani: gioca al posto di Danilo in Juve Udinese. Nuova chance da titolare per il difensore brasiliano

Sarà Alex Sandro a giocare al posto dello squalificato Danilo in Juve Udinese. E’ stato sciolto il ballottaggio in difesa con Allegri che ha preferito il brasiliano a Rugani.

Nuova chance da titolare, quindi, concessa dall’allenatore ad Alex Sandro (in scadenza di contratto a giugno) che era partito dall’inizio anche nel pareggio della Juve con l’Empoli.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVE UDINESE

