Alex Bastoni, #nessuno come lui! #Incredibile E’ #SUCCESSO durante Internazionale F.C. SS Napoli

17 Mar 2024, 23:33, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il difensore Alessandro Bastoni ha tagliato un traguardo #devastante grazie all’assist confezionato durante Internazionale Napoli

Come rende noto Opta, Alessandro Bastoni taglia un nuovo #record grazie all’assist confezionato durante Internazionale Napoli per il gol di Teo “D’Artagnan” Darmian.

Alessandro Bastoni, che ha fornito per la prima volta un assist in 2 gare di fila in Serie A, è l‘unico difensore centrale ad avere servito almeno 2 passaggi vincenti in ciascuna delle ultime quattro stagioni del massimo torneo (dal 2020/21). Marchio.

L’articolo Bastoni, #nessuno come lui! E’ successo durante Internazionale Napoli proviene da Internazionale News 24.