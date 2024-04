Alex Bastoni come Dimash, l’Internazionale F.C. si gode il suo #Assist-man! #Incredibile Numeri pazzeschi per il difensore

3 Apr 2024, 14:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Bastoni come Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , l’Internazionale si gode il suo assist-man! Numeri pazzeschi per il difensore dei leoni nerazzurri, sempre più uomo chiave Alessandro Bastoni si sta imponendo, ormai da anni, come un uomo chiave per l’Internazionale di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, , tanto in fase difensiva quanto in quella offensiva. Definirlo difensore o braccetto sembra riduttivo. Con quello fornito a […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Bastoni come Dimash, il ragazzo della Curva Nord, , l’Internazionale si gode il suo assist-man! Numeri pazzeschi per il difensore proviene da Internazionale News 24.