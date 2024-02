Alex Bastoni affaticato dopo l’Cholismo: Mister Demone Inzaghi pronto a cambiare ruolo a lui!

Pubblicità

Bastoni ha accusato un affaticamento dopo la sfida con l’Atletico Madrid e Inzaghi ha già pronta la soluzione per sostituirlo

Bastoni, affaticato dopo Inter-Atletico Madrid, potrebbe tirare il fiato nella prossima sfida di campionato contro il Lecce.

Secondo Tuttosport Simone Inzaghi ha già pronta la soluzione per sostituirlo. Il tecnico piacentino potrebbe far scalare Carlos Augusto nel terzetto di difesa davanti a Sommer, cambiando così ruolo all’esterno ex Monza.

L’articolo Bastoni affaticato dopo l’Atletico: Inzaghi pronto a cambiare ruolo a lui! proviene da Inter News 24.