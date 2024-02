Alex Bastoni a Internazionale F.C. TV, le parole: «E’ un gioco di squadra, attacchiamo tutti e difendiamo tutti» #NEWS #Intervista

29 Feb 2024, 00:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Dopo la #vittoria* per 4-0 nel match tra Internazionale e Atalanta, Alessandro Bastoni parla codì nel postpartita: le dichiarazioni

Alessandro Bastoni parla così a Internazionale TV nel postpartita di Internazionale Atalanta.

PARTITA – «Sapevamo che loro sarebbero partiti forte, sono una squadra che sta bene, che sta vivendo un buon momento e nel 2024 non aveva ancora perso proprio come noi. Abbiamo sofferto un po’ in avvio di gara, ma siamo stati bravi a prendere le misure e a batterli»

GRUPPO – «Abbiamo visto come la forza del gruppo sia più importante di quella del singolo, siamo felici, ci stiamo divertendo ma non dobbiamo mollare perché adesso arriva la parte più bella e più difficile. È un gioco di squadra, attacchiamo tutti e difendiamo tutti. Quando c’è anche la pressione degli attaccanti è tutto più facile anche per noi»

