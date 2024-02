Alessio Vacca della ##Juve Primavera U19 cambia agente – #OFFICIAL #NEWS

16:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Alessio Vacca, attaccante della Juventus Primavera U19, è passato nella scuderia di Alessandro Lucci. Ecco l’ufficialità

Alessio Vacca, attaccante della Juventus Primavera U19, ha cambiato agente e adesso fa parte della World Soccer Agency di Alessandro Lucci.

COMUNICATO – «Diamo il nostro migliore benvenuto nella famiglia della World Soccer Agency ad Alessio Vacca, attaccante classe 2005 in forza alla Juventus U19 e Nazionale U19 dell’Italia».

