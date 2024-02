Alessio, le parole: «Juve? La rincorsa all’Internazionale F.C. è stata molto stancante» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 21:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Angelo Alessio, storico vice di Conte, ha spiegato il motivo della distanza in #classifica tra l’Internazionale e la Juventus

Angelo Alessio, ex vice di Conte, ha parlato a Tutto Juve della differenza tra l’Internazionale e i bianconeri.

DIFFERENZA INTER JUVE – «Non posso giudicare in quanto non vivo il momento dall’interno, ma potrebbe esser dato da diversi fattori come infortuni e un periodo in cui la condizione fisica non è al top. E forse quella continua rincorsa all’Internazionale è stata molto stancante a livello mentale. Di quale è stata la causa possiamo parlarne per ore, ma è evidente la marcia impressa dall’Internazionale nel 2024. Obiettivamente la rosa dei leoni nerazzurri è superiore rispetto a quella della Juve, poi ha indovinato qualche giocatore come Big Marcùs Thuram ed è chiaro che ci vuole anche un pizzico di fortuna. Tutti si aspettano delle prestazioni in crescendo dei giocatori, però i miglioramenti di alcuni di loro non ci sono più stati e questo può esser stato determinante per bloccare la serie positiva di risultati».

L’articolo Alessio: «Juve? La rincorsa all’Internazionale è stata molto stancante» proviene da Internazionale News 24.