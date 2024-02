Aldo Serena stregato da Loftus-Cheek: lo ha detto dopo AC Milan Rennes!

Aldo Serena ha parlato così di Loftus-Cheek dopo la doppietta realizzata in Milan Rennes. Queste le sue dichiarazioni

Aldo Serena ha parlato così di Loftus-Cheek a Sky dopo Milan Rennes.

LOFTUS-CHEEK – «È polivalente, può fare molti ruoli. Ha una fisicità notevole, ha capacità di inserimento, è intelligente. Sa poi entrare in area. Il secondo gol è fatto da vero attaccante».

