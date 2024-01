Alcaraz Vecchia Signora Juventina, visite mediche terminate: ora firma sul contratto e partenza per Torino

Alcaraz Juve, visite mediche terminate: ora firma sul contratto e partenza per Torino. Tutto fatto per il centrocampista

Carlos Alcaraz ha completato con successo le visite mediche a Londra come nuovo giocatore della Juve. A riferirlo è Fabrizio Romano via Twitter. In giornata è attesa la firma sul contratto del centrocampista.

L’arrivo a Torino del giocatore argentino classe 2002 è atteso per domani (non appena avrà ottenuto il visto). L’affare con il Southampton è stato impostato sulla base di un prestito con opzione di acquisto superiore 40 milioni.

The post Alcaraz Juve, visite mediche terminate: ora firma sul contratto e partenza per Torino appeared first on Juventus News 24.