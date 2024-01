Alcaraz Vecchia Signora Juventina, visite mediche fissate. Tutte le NEWS novità sull’acquisto

Alcaraz Juve, fissate le visite mediche del centrocampista argentino: tutte le ultimissime novità sul prossimo acquisto

Sky Sport riporta le ultime novità sull’arrivo di Carlos Alcaraz alla Juve. C’è stata qualche divergenza con il Southampton, che avrebbe preferito il pagamento del prestito in sterline, mentre a Torino preferiscono l’euro.

L’affare non è in pericolo e, anzi, il giocatore argentino si sottoporrà alle visite mediche già nelle prossime due ore in quel di Londra.

