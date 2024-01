Alcaraz Vecchia Signora Juventina, un colpo che Giuntoli insegue da anni. E Milan e Fc Internazionale… Rivelazione di mercato

Alcaraz Juve, un colpo che Giuntoli inseguiva da ormai diversi anni. E quella rivelazione su Milan e Inter…

Finalmente Carlos Alcaraz! Questo sarà stato il pensiero di Cristiano Giuntoli, che l’argentino lo seguiva da ormai diversi anni. Il dirigente della Juve aveva provato a portarlo già in azzurro, salvo poi doversi scontrare con la richiesta da 20 milioni di euro del Southampton.

Ma non solo il Napoli, visto che anche Inter e Milan si erano mosse ai tempi in cui il ragazzo militava ancora nel Racing Avellaneda. Anche in quel caso, a frenare lo sbarco del giocatore in Italia, furono le alte richieste per il cartellino.

