Alcaraz Vecchia Signora Juventina, tifosi impazziti sui social: «Giuntoli il MIO direttore. Altro che Sinner…» – GALLERY

Carlos Alcaraz sarà il prossimo colpo di gennaio di una Juve che ha deciso di chiudere questa sessione con l’arrivo di un rinforzo per il centrocampo.

Juve maschile 5 acquisti : azidc e pedro Felipe e birdo per le Juve next gen e Juve under 15 e poi djalo’ difensore portoghese infortunato e poi Carlos Jonas Alcaraz per la Juve maschile maggiore , ottimi acquisti , top , alla grande , finalmente ed era ora , top — Kiarit (@ChiaraTripodi13) January 31, 2024

“Questa Juve è più Djokovic o Sinner?”. E Giuntoli rispose: Carlos #Alcaraz. pic.twitter.com/nMPAONIgeV — Vincenzo Pastore (@VincePastore) January 30, 2024

“Cristiano, ma ce li abbiamo 4 mln per il Tucu?”

“Ma scherzi Max, non abbiamo una lira che sia una”.

Il giorno dopo: Carlos Alcaraz alla Juve con riscatto fissato a 35 mln.

IL MIO DIRETTORE SPORTIVO — GiuseppePica90 (@GPica6) January 30, 2024

Un acquisto sconosciuto ai più, con gran parte della tifoseria che ha ripreso la battuta di Allegri su Sinner e Djokovic, sfruttando l’omonimia del centrocampista con il tennista spagnolo. E chi invece lo conosce assicura che Giuntoli ha fatto il colpo…

The post Alcaraz Juve, tifosi impazziti sui social: «Giuntoli il MIO direttore. Altro che Sinner…» – GALLERY appeared first on Juventus News 24.