Alcaraz Vecchia Signora Juventina: le visite mediche del neo acquisto bianconero – NEWS

Alcaraz Juve: le visite mediche del neo acquisto bianconero – Le FOTO pubblicate dal club bianconero

Visite mediche in corso per Carlos Alcaraz, il volto nuovo della Juve dal mercato invernale. Ecco le foto dei test pubblicate dal club bianconero.

Visite mediche pic.twitter.com/IspyKXLzVw — JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2024

