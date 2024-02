Alcaraz Vecchia Signora Juventina, l’argentino è sbarcato a Torino: il NEWS dell’arrivo

Alcaraz Juve, il centrocampista argentino è sbarcato a Torino in questi minuti: inizia ufficialmente la sua avventura in bianconero

Carlos Alcaraz inizia ufficialmente la sua avventura con la Juve, che lo ha acquistato proprio nelle ultime ore di calciomercato dal Southampton, andando a rinforzare con lui il centrocampo.

Il giocatore argentino è sbarcato a Torino attorno alle 19.45. Questo il video del suo arrivo all’aeroporto di Caselle.

The post Alcaraz Juve, l’argentino è sbarcato a Torino: il VIDEO dell’arrivo appeared first on Juventus News 24.