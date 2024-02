Alcaraz Vecchia Signora Juventina, la rivelazione: «Il club ci crede, quella mossa lo conferma»

Alcaraz Juve, rivelazione sul centrocampista argentino, ultimo colpo del calciomercato bianconero: le ultime

Paolo Aghemo, in collegamento con Sky Sport, ha così analizzato l’arrivo di Carlos Alcaraz alla Juve.

LE PAROLE – «Come spiegano le cifre la Juve crede nelle qualità del ragazzo che è giovane, viene dall’esperienza inglese e a 19 anni era già titolare in Argentina, dove i campi sono molto caldi. Può essere già pronto».

