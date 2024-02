Alcaraz Vecchia Signora Juventina, il retroscena: pagamento del prestito solo in estate. Ecco perchè

Alcaraz Juve, retroscena sull’ultimo rinforzo bianconero: il pagamento verrà effettuato solo in estate. Ecco perchè

La Juve accoglie Carlos Alcaraz, ultimo rinforzo del mercato invernale. Un giocatore che arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto, con il primo che però verrà pagato solo in estate.

Questo perchè, come spiega Sky Sport, il club bianconero doveva avere a che fare con l’indice di liquidità vista la mancata uscita di Kean e con questa soluzione potrà controllare il proprio flusso di cassa.

