Alcaraz Vecchia Signora Juventina, il primo selfie in bianconero dell’argentino – NEWS

La Juventus nelle ultime ore di mercato ha messo a segno il colpo di mercato a centrocampo: Carlos Alcaraz. Ecco il primo selfie – FOTO

Dopo l’arrivo ieri sera, le visite questa mattina lo possiamo dire: è iniziata l’avventura in bianconero del nuovo acquisto della Juventus, Carlos Alcaraz. Pochi minuti fa, sui social ufficiali bianconeri, l’argentino ha postato il primo selfie con la maglia della Juventus.

pic.twitter.com/lqudQTKsx2 — JuventusFC (@juventusfc) February 2, 2024

The post Alcaraz Juve, il primo selfie in bianconero dell’argentino – FOTO appeared first on Juventus News 24.